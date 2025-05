LIVE Bologna - Genoa 0-3, sblocca Vitinha, doppietta di Venturino in 17 minuti

Si chiude il campionato del Genoa, che affronta l'ultima sfida stagionale in casa del Bologna di Italiano. Spazio ai giovani nell'undici iniziale di mister Vieira, che schiera Venturino titolare a supporto dell'unica punta Vitinha, insieme a Norton-Cuffy e Messias. Onana prende il posto di Frendrup, Otoa quello di Vasquez in difesa

LA CRONACA

Spaventa subito il Bologna, destro a giro di Ndoye dopo due minuti dal limite dell'area, pallone alto.

18' - passa in vantaggio il Genoa con Vitinha! Sul corner di Martin, lascia sfilare Holm favorendo la conclusione potente e molto angolata dell'attaccante portoghese sulla quale Ravaglia non può arrivare

22' - conclusione centrale di Aebisher, controlla Siegrist

26' - raddoppia il Genoa! primo gol in Serie A di Venturino, che vince il rimpallo e scarica il destro incrociato. Commosso il classe 2006 per la prima rete in rossoblù, alla prima partita da titolare

43' - è doppietta per Lorenzo Venturino! Vitinha tiene viva una palla che sembrava in controllo di Casale, passaggio in mezzo per Venturino che a porta quasi vuota trova la doppietta personale. Che favola per il classe 2006

45' - episodio dubbio nell'area di rigore del Genoa, finisce a terra Ndoye nel contrasto con Vitinha: ma anche dopo il check del Var per l'arbitro Monaldi non c'è nulla

SECONDO TEMPO

LE FORMAZIONI UFFICIALI

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Casale, Lucumi, Lykogiannis; Freuler, Aebisher; Orsolini, Ferguson, Ndoye; Castro All. Italiano

GENOA (4-2-3-1): Siegrist; Otoa, De WInter, Bani; Martin, Onana, Masini; Norton-Cuffy, Messias, Venturino; Pinamonti All. Vieira

ammoniti: Aebisher (B)

