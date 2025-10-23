Genoa

Genoa, la voce dei tifosi: "Fiducia a Vieira, ma è l'ora di fare punti..."

di m.g.

Fiducia a Vieira, ma non illimitata. "Giusto confermarlo per le prossime partite, non vogliamo tornare ai tempi di Preziosi con la girandola degli allenatori, ma adesso bisogna cominciare a fare punti", dicono quasi all'unisono i tifosi del Genoa intercettati per le strade di Genova.

Ecco i loro pareri.

 

 

