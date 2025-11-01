Genoa, la 'vendetta' di Balotelli su Vieira: "Dio vede e provvede, il lavoro di Zangrillo e Gilardino non è andato perso"
di R.S.
"Ora testa al Genoa e ai Genoani! Forza Genoa, forza ragazzi! Ho creduto in voi e ci credo ancora!". Messaggio al veleno anche da Vogliacco
L'addio di Patrick Vieira al Genoa provoca il commento di Mario Balotelli, il grande “nemico” del tecnico francese. SuperMario su Instagram pubblica svariare storie con slogan eloquenti: “Karma is a bi*ch”, “Dio vede e provvede”.
Poi aggiunge: “Ooooola! Adesso il Genoa può finalmente concentrarsi su persone che amano davvero l’ambiente, i tifosi e lo stemma, e che credono profondamente nell’idea e nel fatto che il Genoa meriti di stare in alto!” Infine: “Il grande lavoro vissuto in prima persona da Gilardino e Zangrillo non è andato perso: è stato solo sfruttato egoisticamente e male da chi è arrivato dopo, approfittando di ciò che loro avevano costruito con fatica, rispetto e passione. Hanno sfruttato il lavoro immenso di Gilardino e Zangrillo, il loro impegno e la loro dedizione verso questi colori, senza comprenderne davvero il valore. Ora testa al Genoa e ai Genoani! Forza Genoa, forza ragazzi! Ho creduto in voi e ci credo ancora!”. Infine, cuore e tag verso Zangrillo e Gilardino e poi, in fondo, Vieira.
Vogliacco - Anche Alessandro Vogliacco, ex rossoblù, dedica una storia IG all'ex tecnico: "Ricorda, chiunque farà alleanza contro di te, cadrà davanti a te. Isaia, 54-55".
