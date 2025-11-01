Genoa, la 'vendetta' di Balotelli su Vieira: "Dio vede e provvede, il lavoro di Zangrillo e Gilardino non è andato perso"

L'addio di Patrick Vieira al Genoa provoca il commento di Mario Balotelli, il grande “nemico” del tecnico francese. SuperMario su Instagram pubblica svariare storie con slogan eloquenti: “Karma is a bi*ch”, “Dio vede e provvede”.

Poi aggiunge: “Ooooola! Adesso il Genoa può finalmente concentrarsi su persone che amano davvero l’ambiente, i tifosi e lo stemma, e che credono profondamente nell’idea e nel fatto che il Genoa meriti di stare in alto!” Infine: “Il grande lavoro vissuto in prima persona da Gilardino e Zangrillo non è andato perso: è stato solo sfruttato egoisticamente e male da chi è arrivato dopo, approfittando di ciò che loro avevano costruito con fatica, rispetto e passione. Hanno sfruttato il lavoro immenso di Gilardino e Zangrillo, il loro impegno e la loro dedizione verso questi colori, senza comprenderne davvero il valore. Ora testa al Genoa e ai Genoani! Forza Genoa, forza ragazzi! Ho creduto in voi e ci credo ancora!”. Infine, cuore e tag verso Zangrillo e Gilardino e poi, in fondo, Vieira.

Vogliacco - Anche Alessandro Vogliacco, ex rossoblù, dedica una storia IG all'ex tecnico: "Ricorda, chiunque farà alleanza contro di te, cadrà davanti a te. Isaia, 54-55".

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.