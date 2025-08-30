Genoa, la Nord invita i tifosi a indossare la maglia rossoblù contro la Juventus

La Gradinata Nord chiama a raccolta i genoani: indossare la maglia rossoblù “come segno di appartenenza” nella gara di domani contro la Juventus, a pochi giorni dal 132esimo compleanno del club (nato il 7 settembre 1893). “Nessuno è venuto prima”, si legge nella nota dei gruppi.

Appartenenza – “Una maglia e un pallone: tutto è iniziato così. Oggi, alla soglia dei 132 anni di storia, quella maglia che tanto amiamo è diventata simbolo di un legame unico e un amore incondizionato. Vi chiediamo di indossarla tutti, come segno di appartenenza, nella gara contro la Juventus. NESSUNO È VENUTO PRIMA“, hanno scritto i tifosi in un comunicato.

Anniversario – Il 7 settembre 2025 il Genoa compirà 132 anni: la sfida con la Juventus cade alla vigilia della ricorrenza e ne accende il significato simbolico. Attesa altissima: per la gara di domani si va verso il tutto esaurito o quasi, con entusiasmo crescente in città e tra i gruppi organizzati. La squadra di Patrick Vieira arriva dal pareggio all’esordio contro il Lecce; la Juventus di Igor Tudor ha iniziato il campionato battendo il Parma all’Allianz Stadium.

Diretta TV – La partita sarà raccontata su Telenord con Stadio Goal in diretta, con aggiornamenti in tempo reale.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.