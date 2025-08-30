Genoa, la carica dei 33000 per il match con la Juve. Ekhator in Under 21 azzurra
di Giovanni Porcella
Il Genoa cerca riscatto dopo il pari incolore con il Lecce. Lo ha detto lo stesso tecnico rossoblu Vieira: “Juve forte, ma cercheremo di batterla”.
Al fianco di Vasquez ci sarà anche la spinta dei 33000 tifosi rossoblu. Una bolgia come sempre quando c’è la partita del Grifone con i bianconeri. Intanto sul mercato c’è la conferma del possibile ritorno di Onana.
Vieira ha bisogno in mediana anche di fisicità. Intanto una ulteriore notizia positiva per Ekhator che in queste settimane ha colpito positivamente Vieira. L’attaccante del prodotto genoano è stato convocato per l' under 21 a scapito dell' under 20 per la quale era stato preconvocato.
Infine Vogliacco sembra vicino al trasferimento in Grecia al Paok
