Genoa, la campagna abbonamenti tocca quota 20mila rinnovi prima del week-end

Non si ferma la corsa al rinnovo per i tifosi del Genoa, nelle ultime ore infatti è stata superata quota 20mila abbonamenti confermati per la stagione 2025/2026, che partirà fra poco più di un mese con il primo impegno casalingo in Coppa Italia (alle 21 del 15 agosto).

Sempre più vicino il record raggiunto lo scorso anno con 28.093 abbonamenti, per questo motivo dopo il periodo dedicato al cambio posto (15-16 luglio), la società potrebbe decidere di dare il via alla vendita libera per i sostenitori del Grifone, così come avvenne lo scorso anno.

Modalità - E' possibile rinnovare il proprio abbonamento attraverso:

Sito ufficiale Genoa CFC

Ticket Office via al Porto Antico 4 – Genova (aperto 7 giorni su 7: orario 10-19)

Genoa Store via Vittorio Veneto 48 – Chiavari (da lunedì a sabato: ore 10-14 e 15-19)

Ricevitorie Vivaticket (non abilitate al cambio posto nei giorni 15 e 16 luglio)

