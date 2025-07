Genoa, l’Inter vuole De Winter e propone Carboni. In arrivo Obrador e Tengstedt

C’è una trattativa quantomeno abbozzata tra Inter e Genoa. Il club nerazzurro cerca un difensore giovane, ma già pronto e così spunta l’idea De Winter. Il centrale rossoblù belga è valutato dal Grifone 30 milioni e così Marotta potrebbe proporre al Genoa a parziale contropartita, magari in prestito, il fantasista Valentin Carboni di 20 anni, argentino con presenze nel Marsiglia e appunto nell’Inter che a sua volta pare interessato anche a Frendrup ma per ora non se ne parla.

Definita la cessione di Ahanor all’Atalanta per 20 milioni tra cash e bonus, sul fronte arrivi il ds Ottolini e il suo staff stanno lavorando per l’attaccante Tengstedt del Benfica che pare molto vicino all’arrivo a Genova. Altro nome caldissimo è quello di Rafael Obrador, terzino sinistro spagnolo del Real Madrid, individuato come il sostituto ideale di Honest Ahanor. Al Real Madrid verrà lasciato il diritto di recompra. Intanto come anticipato tempo fa da Telenord proposto un allungamento di contratto in scadenza nel giugno 2026 a Bani. Infine al Signorini di Pegli ci sono già alcuni giocatori che stanno facendo dei test fisici tra cui Malinovskyi, Cuenca, Venturino ed Ekhator.

