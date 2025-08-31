Genoa, l'indizio social avvicina il ritorno di Cornet. Pronto il rinnovo per Vasquez

Ultimi gioni di calciomercato che potrebbero portare un doppio ritorno in casa Genoa.

Lunedì 1 settembre alle 20 si chiuderà la sessione estiva di trattative, ecco che il Genoa sta per chiudere con il West Ham per Maxwell Cornet, esterno offensivo che aveva già vestito la maglia rossoblù nella passata stagione, da gennaio a giugno.

Nelle ultime ore è spuntato anche l'indizio social: Cornet, ai margini del club inglese, ha ripubblicato su Instagram una foto che lo ritrae di spalle con la maglia del Genoa, scattata dal giocatore a giugno durante una vacanza in Giappone.

Nella sua breve avventura in rossoblù, il francese ha collezionato 7 presenze e 2 gol. Insieme a lui tornerà a Genova anche Jean Onana, che domani sosterrà le visite mediche.

Nel frattempo il club avrebbe trovato l'accordo per il rinnovo di contratto di Johan Vasquez, prolungamento fino al 2028 con aumento di ingaggio. Il difensore messicano andava in scadenza nel 2027.

Intanto il Genoa ospita la Juventus al 'Ferraris': sono 25 i convocati per la sfida, in lista c'è anche Ekuban che ha recuperato dall'infortunio. Assenti Bohinen, verso il Venezia, e Vogliacco che si trasferirà al Paok Salonicco

