Genoa, l'addio a Sidio Corradi: le testimonianze di Sbravati, Capozucca e Murgita

Si sono svolti oggi a Genova, nella basilica di Carignano, i funerali di Sidio Corradi, ex calciatore e poi allenatore nelle giovanili rossoblù. Ecco le testimonianze di Michele Sbravati, Stefano Capozucca e Roberto Murgita.









Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.