Genoa, l'addio a Sidio Corradi: le testimonianze di Sbravati, Capozucca e Murgita
di Filippo Serio
"Un esempio di genoanità e un punto di riferimento costante per i giovani del del vivaio"
Si sono svolti oggi a Genova, nella basilica di Carignano, i funerali di Sidio Corradi, ex calciatore e poi allenatore nelle giovanili rossoblù. Ecco le testimonianze di Michele Sbravati, Stefano Capozucca e Roberto Murgita.
