Genoa k.o. a Napoli, Vieira: “Abbiamo giocato bene, contro una squadra che ha speso 100 milioni”

La sconfitta del Genoa per 2-1 a Napoli non fa disperare Patrick Vieira.

L’allenatore rossoblu alla terza sconfitta consecutiva non fa drammi: “Sull’aspetto dei punti non siamo ben messi, ma soprattutto nel primo tempo ho visto buone cose sulla qualità del gioco contro una squadra che ha speso più di 100 milioni. Insomma abbiamo fatto buona figura».

Vieira analizza così il match: “Primo tempo importante ma nel secondo tempo abbiamo sofferto. L’esperienza della squadra si è vista nel momento più importante della partita”.

Peccato per il gol di Ekhator che non è servito a muovere la classifica. Da segnalare che sarà un lungo k.o. per Ostigard che ha problemi alle costole. Il norvegese oltre al campionato salterà anche le partite della sua nazionale.

