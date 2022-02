Genoa, Josh Wander: "Europa nel giro di 4-5 anni"

di Maria Grazia Barile

Svelati i progetti per il futuro: "Voglio che la società torni alla normalità, pagando regolarmente, senza tensioni nella contabilità"

"Nel Genoa mettiamo soldi nostri. In 4-5 anni puntiamo all’Europa”. Josh Wander, uno dei soci di 777 Partners, fa sognare i tifosi svelando i progetti per il futuro in una lunga intervista al Corriere della Sera: "Voglio che la società torni alla normalità, pagare i fornitori nei tempi previsti, i debiti con regolarità , che non ci siano tensioni nella contabilità. Questo è il primo obiettivo".

Wander precisa: "Abbiamo già messo 35 milioni nelle casse del club e questo ci ha permesso di chiudere in utile il bilancio al 31 dicembre 2021. Diventeremo presto un gruppo autosufficiente, in grado di fare il migliore scouting, con un’accademia, un centro sportivo, infrastrutture mediche all’avanguardia".