Genoa, il saluto a Pandev: "Accettare la tua scelta non è stato facile"

di Maria Grazia Barile

Il club rossoblù sottolinea di aver rispettato la decisione presa dall'attaccante macedone di trasferirsi al Parma

Pandev saluta il Genoa dopo 7 stagioni. Era arrivato nel febbraio 2015, ha giocato 187 partite, con 32 gol e 12 assist. Giocherà l'ultima parte di stagione in Serie B al Parma, dove ha firmato per 6 mesi con opzione per l'eventuale rinnovo.

Il club rossoblù lo ringrazia sui social:

"32 volte grazie Goran, dal Genoa Cfc e da 777 Partners. Accettare la tua scelta non è stato facile, ma per quello che sei e per quello che hai fatto, la tua volontà andava rispettata".