Genoa: ecco Gudmundsson, talento islandese dell’AZ Alkmaar

Ancora un colpo del Genoa che ha chiuso per Albert Gudmundsson, islandese, classe 1997, dal 2018 all’AZ Alkmaar. In nazionale ha militato in tutte le squadre giovanili fino a giungere nel 2017 in prima squadra. Ha vestito le maglie di Herenveen e PSV Eindhoven.

Un trequartista che può ricoprire anche il ruolo di mezzala, sia destra che sinistra grazie alle sua duttilità che fa dell’islandese un centrocampista completo

Gioca alle spalle delle punte. È dinamico, veloce e dotato di una buona tecnica. Le sue doti principali sono la progressione, la visione di gioco e gli inserimenti.

Nella giornata di lunedì Gudmundsson sarà a Genova per le visite mediche e la firma sul contratto. Arriva a titolo definitivo per 1,2 milioni di euro.