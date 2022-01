Genoa, Frendrup firma davanti a mamma e papà: "Il mio sogno da ragazzo si è avverato, dico grazie alla mia famiglia"

di Matteo Angeli

"Vorrei salutare i tifosi del Broendy. Non dimenticherò mai quando sono stato chiamato fuori alle 3 del mattino e ho sentito cantare il mio nome"

"Il mio sogno da ragazzo si avverato". Morten Frendrup sorride mentre posa con la sua nuova maglia del Genoa nella sede del club. La sensazione è quella di vedere un po' un'immagine del calcio di una volta, di un calcio che putroppo non c'è più. Un giovane calciatore con la faccia pulita che firma un contratto importante lontano da casa sotto gli occhi attenti e felici di mamma e papà.

"Un grazie enorne a tutta la mia famiglia, amici e fidanzata per aver sempre creduto in me - ha scritto sul proprio profilo Instragram - Mi è spiaciuto tanto lasciare Broendy e i compagni che rimarranno per sempre nel mio cuore. Pertanto vorrei dire grazie anche ai miei allenatori e a tutti i tifosi. Non dimenticherò mai quanto accaduto dopo la gara con il AArhus quando sono stato chiamato fuori alle 3 del mattino, sentire cantare il mio nome è stato emozionante. Sarò sempre grato a tutti!".

Nato il 7 aprile del 2001, Frendrup ha esordito in Superligaen, il massimo campionato danese, non ancora 17enne e ha all’attivo 93 presenze nel Brøndby, di cui 8 tra Europa League e qualificazioni di Champions League. Frendrup fa parte della Nazionale Under 21 danese con cui ha debuttato nel 2021.

Il General Manager rossoblù Johannes Spors ha commentato così l'operazione di mercato: “Sono contento dell’acquisto di Frendrup, che è in linea con la nostra strategia di ricercare i migliori talenti giovani ma già con esperienza. Morten rinforzerà il nostro centrocampo con le sue caratteristiche di recupera palloni”.