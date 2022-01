Genoa, torna Czyborra. Era in prestito all'Arminia Bielefeld

di Matteo Angeli

Il terzino sinistro nella scorsa stagione aveva collezionato in rossoblù 17 partite disputate, 1 gol. Da capire se resterà o verrà dato in prestito

Lennart Czyborra torna al Genoa. Il terzino sinistro era in prestito all'Arminia Bielefeld, squadra che milita nella massima divisione tedesca. Resta da capire se resterà a disposizione di Blessin o se invece verrà dato in prestito.

Portato in Italia nel 2020 dall'Atalanta, Czyborra,classe 1999, era stato ceduto al Genoa in prestito con obbligo di riscatto. Nella scorsa stagione aveva collezionato in rossoblù 17 partite disputate, 1 gol.

Nel gennaio 2020 era stato acquistato dall'Atalanta per 4,5 milioni di euro. Poi il passaggio al Grifone nel settembre dello stesso anni con la formula del prestito biennale con obbligo di riscatto a 5,5 milioni di euro e quindi il traferimento in Germania. Nella Bundesliga ha collezionato5 presenze dovendo rimanere fermo a lungo per via di un problema di appendicite. Ora per lui una nuova possibilità in un Genoa sempre più "nordico".

Intanto il portiere Andrenacci andrà a giocare a Brescia.