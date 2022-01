Genoa, Pandev ai saluti: va al Parma in Serie B

di Edoardo Cozza

L'attaccante macedone lascia i rossoblù: si accasa nella squadra emiliana. I saluti dei tifosi sui social. Firma tra i cadetti anche per Behrami.

Chiusura di mercato con addio al Genoa per Goran Pandev: l'attaccante macedone lascia la sponda rossoblù e la Serie A e si accasa al Parma, che sta cercando di rinforzarsi per rimettere in piedi una classifica di Serie B fin qui deficitaria.

Pandev lascia il Genoa dopo 187 partite, con 32 gol e 12 assist e giocherà l'ultima parte di stagione in Emilia, dove ha firmato per 6 mesi con opzione per l'eventuale rinnovo.

"Resterai sempre nei nostri cuori" questo solo uno dei tanti messaggi che i tifosi genoani stanno facendo girare sui social.

Anche un'altra colonna rossoblù ha trovato una nuova squadra in cadetteria: si tratta di Valon Behrami, che aveva risolto pochi giorni fa il contratto con la società genoana. Per lui la nuova avventura sarà al Brescia.