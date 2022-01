Genoa, la proprietà arrivata da Miami per l'ultimo giorno di mercato

di Matteo Angeli

Il club ha offerto ben 8 milioni di euro per il gioiellino croato Lukas Kacavenda, che però non se la sente di andare all'estero

Il Genoa è letteralmente scatenato sul mercato e la proprietà si fa sentire vicina alla squadra. I tre membri del cda rossoblù Josh Wander, Juan Arciniegas e Steve Pasko sono arrivati in Italia con un volo privato da Miami per seguire da vicino le ultime ore di calciomercato ma soprattutto anche per stare vicino ai giocatori e al tecnico nei prossimi giorni.

Intanto ieri il Genoa ha chiuso con gli olandesi dell'Az Alkmar per l'arrivo dell'islandese Albert Gudmundsson classe '97 mentre Radovanovic andrà alla Salernitana.

Intanto il Genoa ha offerto ben 8 milioni di euro per il gioiellino croato Lukas Kacavenda, gioiellino croato classe 2003 di proprietà della Lokomotiva Zagabria. Ma il ragazzo non se la sentirebbe ancora di andare all'estero.