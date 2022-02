Genoa, Spors: "Credo alla salvezza, tutti insieme possiamo farcela"

di Maria Grazia Barile

"La squadra adesso è pronta per ottenere risultati sul campo, è un mix di gioventù ed esperienza"

Johannes Spors ci crede. E con lui ci crede tutto lo stato maggiore, il tecnico Blessin e la squadra. La salvezza è possibile: "Non è facile ma ci credo moltissimo - dichiara il general manager - Penso che la squadra adesso sia pronta per farcela sul campo".

Spors ha dato un'impronta precisa al mercato puntando su un mix di esperienza e giovani talenti europei: "Mi piacciono le sfide. Di certo occorreva bilanciare gli arrivi per il presente e per il futuro. Per questo abbiamo preso elementi di qualità in prestito come Amiri ma anche contratti lunghi come nel caso di Frendrup, Hefti o Yeboah. Per la nostra squadra sono importanti sia giovani di qualità, in fase di crescita, che elementi con esperienza. Servono giocatori con una leadership precisa che conoscano il club e la serie A, e ne abbiamo, basti pensare a elementi come Badelj, Bani, Destro o Criscito. Ma non è abbastanza, ci vogliono forze fresche per avere la giusta combinazione".