Genoa intrepido a San Siro, l'Inter vince solo nel finale grazie ai due Martinez: finisce 1-0

La coppia Martinez (Lautaro) - Martinez (Josep) ferma un Genoa impavido che dopo aver bloccato gli avversari nel primo tempo va vicinissimo al vantaggio, poco prima del gol decisivo dell'Inter.

Primo tempo bloccato e con poche emozioni, con un Grifone compatto in difesa ma propositivo in avanti, con Pinamonti sostenuto da Ekhator e Zanoli. Nella ripresa si vede qualcosa in più, l'Inter colpisce una traversa con Barella mentre Leali è attento in alcuni interventi. Vieira cambia tutto l'attacco inserendo Cornet, Messias ed Ekuban: proprio il numero 18 ha l'occasione clamorosa di portare in vantaggio i suoi, ma l'ex Martinez fa il fenomeno in uscita alta. E poco dopo segna l'altro Martinez, Lautaro.

Nel finale è un Grifone che con l'orgoglio spinge e non si arrende, addirittura Venturino ha l'occasione per pareggiare ma spreca. Un risultato negativo al termine di una delle prestazioni più positive della stagione dei rossoblù: ora un trittico di impegni sfiziosi per cercare altri punti: Empoli, Cagliari e Lecce.

LA CRONACA

11' - buona occasione per Miretti non sfruttata: Zanoli vince il contrasto con Bastoni e appoggia sull'ex Juventus che tenta al tiro, venendo murato dalla difesa interista

32' - occasione Genoa, Masini mette una palla velenosa in mezzo, sulla quale irrompe Pinamonti che non riesce a scavalcare Martinez in uscita. Genoa che gioca con coraggio e ordine

Problemi per Correa che non riesce a proseguire, verrà sostituito alla ripresa del gioco dopo l'intervallo. Primo tempo in cui succede poco in termini di conclusioni, bene pero' il Genoa che si copre con ordine e sfrutta al meglio gli sforzi per costruire qualche pericolo.

SECONDO TEMPO

Sostituito Correa nell'Inter, dentro Taremi. Vieira non effettua modifiche all'assetto iniziale.

48' - scorribanda di Barella che una volta in area scarica per Dumfries: palla in cruva

55' - corner per il Genoa battuto da Miretti, salta più in alto di tutti Vasquez che colpisce ma non indirizza nello specchio della porta

64' - pericolosa l'Inter, cross di Asslani che trova la testa di Acerbi - forse la palla era già uscita - spazza la difesa del Genoa ma la palla rimane lì, sulla rovesciata di Pavard è reattivo Leali

Tripla sostituzione in casa Genoa, cambia tutto l'attacco: dentro Cornet, Messias ed Ekuban per Pinamonti, Ekhator e Zanoli

70' - incrocio dei pali di Barella, che conclude violentemente con il destro: Leali non ci sarebbe arrivato

Entra anche Onana nel Genoa, prende il posto di Miretti

76' - Martinez salva su Ekuban! rimpallo su corner che favorisce l'attaccante che schiaccia di testa, lo spagnolo copre con il corpo

78' - l'Inter sblocca con Lautaro Martinez: l'argentino sbuca su corner di Calhanoglu, la deviazione di Masini batte Leali

80' - che occasione per Venturino appena entrato! passa il cross basso di Cornet da destra, palla che arriva nella zona del giovanissimo che tocca ma debolmente

84' - non si arrende il Genoa che conquista un corner: sugli sviluppi Venturino scarica per Frenrup che prova, palla alta

89' - Leali tiene in piedi il Genoa: Pavard sfrutta un rimpallo per arrivare sul fondo, palla a Taremi che calcia di prima intenzione ma trova il portere rossoblù

90' - l'Inter spreca il raddoppio con Martinez, servito da Darmian con la difesa del Genoa spaccata

93' - Leali ferma ancora Lautaro, che si libera di Sabelli con il sombrero e parte. Murato

95' - segna Ekuban ma facendo fallo su martinez che aveva bloccato il pallone. Anche ammonito l'attaccante ghanese. La partita finisce dopo 5 minuti di recupero.

FORMAZIONI

INTER (3-5-2): Martinez; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani (dal 66' Calhanoglu), Mkhitaryan (dal 66' Zielinski), Dimarco (dall'88' Darmian); Correa (dal 46' Taremi), Lautaro All. Inzaghi

GENOA (4-3-3): Leali; Sabelli, Bani, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini (dall'80' Venturino), Miretti (dal 72' Onana); Zanoli (dal 65' Cornet), Pinamonti (dal 65' Ekuban), Ekhator (dal 65' Messias) All. Vieira

ammoniti: Miretti, Ekuban (G)

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.