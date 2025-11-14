Genoa, incontro dei club con il prof. D'Angelo: accessi contingentati e collegamento online per i fuori sede
di G.P.
L'invito al Presidente Sucu ė sempre valido per altra serata: non era mai stato previsto che avvenisse la stessa sera della riunione col Prof. D'Angelo
Giovedì 20 novembre alle ore 20.30 presso la sala dell'Istituto Italiano della Saldatura in Lungobisagno Istria ci sarà un incontro tra l'ACG e il Prof Avv. Andrea D'Angelo, piccolo azionista del Genoa CFC.
Avendo la sala una capienza limitata, l'ingresso sarà consentito solo ad un rappresentante per club, eccetto per eventuali club in arrivo da lontano previa richiesta.
Per i club di fuori Genova impossibilitati a partecipare, si potrà fare un accesso da remoto inviando una mail a infoacg1893@gmail.com contenente nome club, nome, cognome, numero di telefono e mail del partecipante, entro e non oltre lunedì 17 novembre alle ore 12.00.
Come concordato nella riunione con i club l'invito al Presidente Sucu ė sempre valido per altra serata (non era mai stato previsto che avvenisse la stessa sera della riunione col Prof. D'Angelo). In base ai posti disponibili nella sala, la riunione ė aperta anche ad un giornalista per testata.
