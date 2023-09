Genoa in dieci per oltre un tempo, il muro crolla solo nel finale: il Lecce vince 1 - 0

Il Genoa di Gilardino, in dieci uomini per oltre un tempo di gioco, ci mette il cuore ma non basta: il Lecce di D'Aversa sfonda il muro all'84' con il gol del neo entrato Oudin, che con il sinistro batte Martinez anche grazie a una deviazione. Rossoblu' in inferiorità numerica dal 36' dopo l'espulsione di Martin per doppia ammonizione. Giovedì sera si torna al Ferraris per ospitare la Roma di Mourinho.

LA PARTITA

Parte meglio il Lecce che pressa alto e appena puo' riparte, il primo tiro in porta arriva con Krstovic, smorzato finisce comodo nelle mani di Martinez.

Grande occasione per il Lecce al 22': cross di Gallo da sinistra, buca Bani che si perde Krstovic, colpo di testa con pallone poco alto. Ancora Krstovic al 34', destro secco da fermo che sfiora il palo.

Prima chance per il Genoa, innescato a destra Gudmundsson che calcia in area, chiusura di Touba in corner.

Episodio chiave al 36', espulso Martin per doppia ammonizione: lo spagnolo atterra Almqvist e riceve il secondo cartellino giallo. Rossoblu' in dieci per oltre un tempo di gioco.

Al 38' sul calcio di punizione seguente al fallo di Martin, stacca Krstovic che colpisce di testa, illusione del gol con il pallone che trova solo l'esterno della rete.

LA RIPRESA

Corre ai ripari Gilardino che nel secondo tempo inserisce Vasquez togliendo l'ammonito De Winter, Sabelli va a destra mentre il messicano si posiziona a sinistra. Genoa con il 4-4-1, Gudmundsson si abbassa a esterno di centrocampo.

Al 48' bella trama del Lecce, che libera Rafia al centro, dell'area, destro però alle stelle. Al 50' un altro brivido, cross di Gallo e pallone lavorato da Almqvist, sinistro deviato da Vasquez che va vicinissimo al palo.

Al 62' ancora Krstovic, pallone vagante controllato e calciato in rovesciata: palla a lato. Facile la parata al 65' di Martinez sulla conclusione rasoterra di Almqvist, Lecce ancora pericoloso. Nemmeno un minuto dopo ancora il sinistro velenoso di Almqvist, stavolta palla sul fondo che sfiora il palo.

Al 70' conclusione di Gudmundsson in contropiede, solo esterno della rete: l'islandese era marcato da sei giocatori leccesi.

Crolla all'84' il muro rossoblu': tiro di Oudin dal limite deviato da Frendrup, fuori causa Martinez e vantaggio leccese.

Dopo 6 minuti di recupero e un'occasione ghiotta sprecata da Ekuban, arriva il triplice fischio: al Via del Mare finisce 1 a 0 per il Lecce

LE FORMAZIONI UFFICIALI

LECCE (4-3-3) - Falcone; Gendrey, Pongracic, Touba, Gallo (dal 60' Dorgu); Kaba, Ramadani, Rafia (dal 60' Oudin); Almqvist, Krstovic (dall'86' Blin), Strefezza All. D'Aversa

GENOA (4-4-2) - Martinez; De Winter (dal 46' Vasquez), Dragusin, Bani, Martin; Sabelli (dal 89' Puscas), Strootman, Badelj (dal 76' Hefti), Frendrup; Gudmundsson (dal 89' Puscas), Retegui (dal 76' Ekuban) All. Gilardino

Arbitro: sig. Rapuano di Rimini

AMMONITI: De Winter, Martin (G); Almqvist (L)

(foto di U.S. Lecce)