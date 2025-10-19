Genoa in cerca della prima vittoria, al "Ferraris" c'è il Parma
di m.m.
GENOVA - Genoa e Parma si affrontano allo stadio "Luigi Ferraris" dopo la sosta di campionato per la 7a giornata di campionato. Gli emiliani (5 punti in classifica) sono reduci dalla sconfitta casalinga con il Lecce, i rossoblù (2 punti in graduatoria) dal ko di Napoli.
Ecco le probabili formazioni:
GENOA (4-2-3-1): Leali; Sabelli, Ostigard, Vasquez, Ellertsson; Masini, Frendrup; Norton-Cuffy, Malinovski, Vitinha; Ekuban. All. Vieira
PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Delprato, Valenti, Circati, Ndiaye; Keita, Sorensen; Almqvist, Bernabè, Cutrone; Pellegrino. All. Cuesta
Arbitro Sozza con Marini al Var.
