Genoa in cerca della prima vittoria, al "Ferraris" c'è il Parma

GENOVA - Genoa e Parma si affrontano allo stadio "Luigi Ferraris" dopo la sosta di campionato per la 7a giornata di campionato. Gli emiliani (5 punti in classifica) sono reduci dalla sconfitta casalinga con il Lecce, i rossoblù (2 punti in graduatoria) dal ko di Napoli.

Ecco le probabili formazioni:

GENOA (4-2-3-1): Leali; Sabelli, Ostigard, Vasquez, Ellertsson; Masini, Frendrup; Norton-Cuffy, Malinovski, Vitinha; Ekuban. All. Vieira

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Delprato, Valenti, Circati, Ndiaye; Keita, Sorensen; Almqvist, Bernabè, Cutrone; Pellegrino. All. Cuesta

Arbitro Sozza con Marini al Var.

 

