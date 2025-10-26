Genoa

Genoa in casa del Toro, mezzogiorno di fuoco: Telenord in diretta dalle 12

Stasera alle 20,30 edizione speciale di 'We Are Genoa' per approfondire gli effetti della partita di Torino

Il Genoa sale a Torino per sfidare i granata, in un mezzogiorno e mezzo di fuoco. Telenord segue Torino-Genoa con un'edizione speciale di Stadio Goal, dalle 12. In studio, con Vittoria Fracassi e Beppe Nuti, Andrea Torti, Giampaolo Pastorino, Salvatore Soviero e Pierluigi Gambino.

In serata, alle 20,30, approfondimento con 'We Are Genoa', eccezionalmente alla domenica (martedì sera si gioca Empoli-Sampdoria): conduce Giovanni Porcella, in studio Claudio Onofri, Andrea Torti, Gessi Adamoli e Paolo Zerbini.

