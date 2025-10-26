Genoa in casa del Toro, mezzogiorno di fuoco: Telenord in diretta dalle 12
di steris
Stasera alle 20,30 edizione speciale di 'We Are Genoa' per approfondire gli effetti della partita di Torino
Il Genoa sale a Torino per sfidare i granata, in un mezzogiorno e mezzo di fuoco. Telenord segue Torino-Genoa con un'edizione speciale di Stadio Goal, dalle 12. In studio, con Vittoria Fracassi e Beppe Nuti, Andrea Torti, Giampaolo Pastorino, Salvatore Soviero e Pierluigi Gambino.
In serata, alle 20,30, approfondimento con 'We Are Genoa', eccezionalmente alla domenica (martedì sera si gioca Empoli-Sampdoria): conduce Giovanni Porcella, in studio Claudio Onofri, Andrea Torti, Gessi Adamoli e Paolo Zerbini.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Condividi:
Altre notizie
Genoa ancora battuto, Vieira: “Momento difficile, dobbiamo stare uniti”
26/10/2025
di Giovanni Porcella
Genoa, Vieira: "Non ho dubbi che con questa coesione faremo gol e vinceremo delle partite"
25/10/2025
di Redazione
Genoa, Vieira: "Sarà dura a Torino, la classifica dà fastidio ma la squadra ha lo spirito per fare bene"
24/10/2025
di Giovanni Porcella