Genoa in caduta libera, Vieira in confusione e Ottolini pagherà per tutti

Era la partita del riscatto, ma il Genoa si è tolto il pensiero e le illusioni di una vittoria scaccia crisi in tre minuti. Tanto è bastato per affondare in casa con la Cremonese sotto i colpi di Bonazzoli. Ennesimo corner e opla’, i rossoblu si sono sciolti sotto la pioggia, con il tecnico Vieira impietrito in panchina. Finisce 0-2 con i fischi del Ferraris in uno stadio furioso contro squadra, allenatore e dirigenza col presidente Sucu con lo sguardo torvo davanti ad uno spettacolo penoso. E ora? Vieira sarà in panca col Sassuolo altro match da dentro o fuori. L’allenatore francese ha per ora incassato ancora la fiducia della società’, ma la sensazione è che quella col Sassuolo sia l’ultima spiaggia anche per il mister.

A pagare per tutti sarà probabilmente il ds Ottolini responsabile di un mercato, peraltro avallato da tutti, compreso il mister, deficitario sul piano tecnico oltre le peggiori previsioni. Il Genoa è ultimo, ma la mancata reazione di fronte alla Cremonese fa impressione e Vieira ha molte responsabilità.

Thorsby prima escluso per settimane, poi mandato in campo col Toro con gol, finisce fuori squadra con la Cremonese inspiegabilmente. Frendrup va in panca e poi il solito carosello di attaccanti che producono solo malinconici sguardi di fronte a tiri improbabili. Solo immagini dello sfacelo di un Genoa che ha vissuto da cicala nella melassa del buonismo generale.

I rossoblu non vincono da 5 mesi, non fanno gol neppure in casa e i giocatori sono sballottati e inermi. Si sprecano gli appelli all’unita da parte del capitano Vasquez che chiede scusa ai tifosi, ma il copione nel disastro è quello e il pubblico vorrebbe i fatti e non solo penose giustificazioni. Le avvisaglie di una stagione difficile si erano viste, ma lo schianto con la squadra di Nicola è stato francamente disarmante. Si naviga a vista nella nebbia aspettando chissà cosa, che per ora si chiama retrocessione. Il Genoa può salvarsi visto che fortunatamente ci sono altre squadre che non battono chiodo, ma serve altro: la serietà.

