Genoa, il professor Icardi scherza: "Doriani in corsia non ne vogliamo... De Rossi? Mi piace"
di Gilberto Volpara
"Doriani in corsia non ne vogliamo... De Rossi mi piace come si è presentato". Ha parlato anche del "suo" Genoa a Scignoria, in onda su Telenord, il professor Giancarlo Icardi, professore di Igiene all'Università di Genova.
Vi proponiamo un estratto del suo intervento in genovese, la trasmissione integrale è a disposizione on demand sul sito telenord.it nella sezione dedicata.
