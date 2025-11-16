Genoa

Genoa, il professor Icardi scherza: "Doriani in corsia non ne vogliamo... De Rossi? Mi piace"

di Gilberto Volpara

Gemacht.it

"Doriani in corsia non ne vogliamo... De Rossi mi piace come si è presentato". Ha parlato anche del "suo" Genoa a Scignoria, in onda su Telenord, il professor Giancarlo Icardi, professore di Igiene all'Università di Genova.

Vi proponiamo un estratto del suo intervento in genovese, la trasmissione integrale è a disposizione on demand sul sito telenord.it nella sezione dedicata.

 

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagramsu Youtube e su Facebook.

Tags:

genoa icardi

Condividi: