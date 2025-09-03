Genoa, il presidente Sucu in visita alla Badia. L'11 settembre un incontro con l'imprenditoria genovese

Cerchio rosso sulla data dell'11 settembre a Genova, nel pomeriggio infatti il presidente e socio di maggioranza del Genoa Cfc Dan Sucu sarà presente al convegno organizzato al Palazzo della Borsa con focus sul legame che lega Italia e Romania dal punto di vista economico.

Per il patron rossoblù sarà l'occasione per un primo incontro ufficiale con il mondo dell'imprenditoria genovese: titolo dell'evento, in calendario giovedì 11 settembre a partire dalle 18, "Genoa e il calcio. Un nuovo ponte tra le economie di Italia e Romania”.

Nel frattempo ieri il presidente Sucu ha fatto visita alla Badia di S. Andrea, nuova casa del settore giovanile rossoblù e del team femminile sulle colline degli Erzelli, in cui attualmente alloggiano 40 ragazzi del vivaio genoano.

Una visita per portare un saluto e aggiornarsi sui lavori in corso alla Badia: la conclusione della riqualificazione del secondo lotto, verrà completata entro il 2026

