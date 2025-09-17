Genoa, il ct Gattuso in visita al 'Signorini'

È partito da Genova il percorso di osservazione del commissario tecnico Gennaro Gattuso nei centri sportivi delle squadre di Serie A. La tappa rientra nel programma di preparazione in vista dei prossimi appuntamenti ufficiali: l’Italia sarà impegnata l’11 ottobre a Tallinn contro l’Estonia e il 15 ottobre a Udine contro Israele nelle qualificazioni al Mondiale del 2026. I cancelli del centro sportivo rossoblù si sono aperti per il fresco ct azzurro, accompagnato dai collaboratori Luigi Riccio e Leonardo Bonucci.

Accoglienza – Al Centro Sportivo Signorini, Gattuso è stato ricevuto dal consigliere di amministrazione Razvan Rat, dal direttore generale Flavio Ricciardella, dal direttore sportivo Marco Ottolini, dal segretario generale Diodato Abagnara, dal segretario sportivo Pantaleo Longo e dal club manager Marco Rossi, già suo compagno di squadra ai tempi della Salernitana.

Incontri – La visita ha compreso un pranzo con il tecnico Patrick Vieira e il suo staff, occasione per uno scambio diretto sulle metodologie di lavoro. Successivamente il ct ha incontrato i calciatori, osservando da vicino l’attività della squadra. La scelta di avviare il tour proprio da Genova testimonia la volontà dello staff tecnico di mantenere un contatto diretto con club e giocatori, in un percorso di monitoraggio costante in vista delle sfide decisive per la qualificazione mondiale.

