Genoa, il caldo non ferma i tifosi: un migliaio per l'allenamento a Pegli. C'è De Winter ma è in partenza

È già voglia di Genoa. Il club rossoblù apre le porte del centro sportivo Signorini per la prima volta dopo il ritiro di Moena e accoglie l'abbraccio dei suoi tifosi, almeno un migliaio hanno risposto presente nonostante le alte temperature piombate su Genova.

L'occasione per il primissimo saluto da parte dei supporters agli ultimissimi arrivati Ostigard e Colombo, in gruppo c'è anche De Winter che presto passerà al Milan: fra i tifosi c'è anche chi gli intima di restare ma ormai il belga è destinato a vestire rossonero.

Tutti agli ordini di Vieira fatta eccezione per Otoa, alle prese con un fastidio al flessore. A parte invece Messias ed Ekuban, giri di campo per entrambi.

Domani è prevista una doppia sessione con amichevole contro il Ligorna, verso il primo impegno ufficiale venerdì sera in Coppa Italia.

