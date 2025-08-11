Genoa, il caldo non ferma i tifosi: un migliaio per l'allenamento a Pegli. C'è De Winter ma è in partenza
di Filippo Serio
Ai box Otoa e differenziato per Messias ed Ekuban. Applausi dagli spalti e bentornato a Ostigard
È già voglia di Genoa. Il club rossoblù apre le porte del centro sportivo Signorini per la prima volta dopo il ritiro di Moena e accoglie l'abbraccio dei suoi tifosi, almeno un migliaio hanno risposto presente nonostante le alte temperature piombate su Genova.
L'occasione per il primissimo saluto da parte dei supporters agli ultimissimi arrivati Ostigard e Colombo, in gruppo c'è anche De Winter che presto passerà al Milan: fra i tifosi c'è anche chi gli intima di restare ma ormai il belga è destinato a vestire rossonero.
Tutti agli ordini di Vieira fatta eccezione per Otoa, alle prese con un fastidio al flessore. A parte invece Messias ed Ekuban, giri di campo per entrambi.
Domani è prevista una doppia sessione con amichevole contro il Ligorna, verso il primo impegno ufficiale venerdì sera in Coppa Italia.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Condividi:
Altre notizie
Genoa, Vieira dopo il pari di Rennes: “Contento per lo spirito di squadra, ma dobbiamo migliorare”
10/08/2025
di Giovanni Porcella
Genoa, da Carboni a Vitinha ecco i 25 convocati per la trasferta di Rennes, non c'è l'acciaccato Messias
08/08/2025
di Giovanni Porcella
Genoa, sale la febbre per il match con il Rennes, mentre Vieira porta la squadra in sala video
07/08/2025
di red. sport
Genoa: abbonamento "negato" all'ex presidente Zangrillo, che presenta un esposto
31/07/2025
di red. sport