Genoa, i voti al calciomercato: Soviero, Eranio e Ordine si dividono

di Maurizio Michieli

Il portiere: "Credo in Colombo, non mi convince il contorno". La bandiera: "Sufficiente, manca la ciliegina". Il giornalista: "Squadra indebolita"

Calciomercato estivo chiuso ieri sera alle ore 20 e dibattito aperto al Derby del Lunedì, dove tutti gli opinionisti hanno espresso i loro voti sul Genoa. Vi proponiamo un estratto della trasmissione con i pareri di Soviero ("Credo in Colombo, non mi convince il contorno"), Eranio ("Vardy sarebbe stata la ciliegina, nel complesso esprimo una sufficienza") e Ordine ("Squadra indebolita rispetto allo scorso anno").

