Genoa

Genoa, i tifosi a Pegli promuovono De Rossi: "Verve e cuore, quello che serve"

di Luca Pandimiglio

Boschi Liguria

"De Rossi ha verve, abbinato al cuore del Genoa dovrebbe essere quello che serviva alla squadra". Lo dicono i tifosi rossoblù intervistati a Pegli in occasione dell'apertura delle porte del "Signorini" per seguire l'allenamento.

Ecco le video interviste.

 

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagramsu Youtube e su Facebook.

Tags:

genoa de rossi tifosi

Condividi: