Genoa, i tifosi a Pegli promuovono De Rossi: "Verve e cuore, quello che serve"
di Luca Pandimiglio
"De Rossi ha verve, abbinato al cuore del Genoa dovrebbe essere quello che serviva alla squadra". Lo dicono i tifosi rossoblù intervistati a Pegli in occasione dell'apertura delle porte del "Signorini" per seguire l'allenamento.
Ecco le video interviste.
