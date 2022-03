Genoa, Hefti e Gudmundsson non convocati. Nove assenti per Blessin

di Redazione

Questa mattina rifinitura a Bergamo. Squadra in emergenza. Mille tifosi al seguito

Brutte notizie in casa Genoa. Hefti e Gudmundsson non prenderanno parte alla sfida di questa sera alle 18 contro l'Atalanta perchè alle prese con piccoli problemi fisici emersi in settimana.

Questa mattina la squadra ha effettuato la rifinitura a Bergamo al termine della quale il tencico Blessin ha stilalto la lista dei giocatori che prenderanno parte alla sfida con l'Atalanta.

Si rivede Masiello ma sono ben nove gli indisponili per l'importante gara di oggi. Gli squalificati Sturaro e Rovella e poi Ekuban, Piccoli, Criscito, Vanheusden, Cambiaso, Hefti, Gudmundsson.

Il Genoa oggi a Bergamo non sarà solo: mille tifosi saranno infatti sulle gradinate dello stadio per provare a spingere la squadra ad una vittoria che porterebbe un po' di speranza.

Ecco la lista dei convocati del Genoa.

Amiri, Badelj, Bani, Calafiori, Destro, Frendrup, Galdames, Ghiglione, Hernani, Kallon, Maksimovic, Marchetti, Masiello, Melegoni, Østigard, Portanova, Semper, Sirigu, Vasquez, Yeboah