Genoa, partita la prevendita per la gara con il Torino

di Redazione

Prezzi ancora molto contenuti per dare la spinta ai rossoblù in un'altra partita fondamentale

E' partita la prevendita per la partita con il Torino di venerdì 18 marzo (ore 21), i biglietti saranno acquistabili sul portale www.sport.ticketone.it , nelle ricevitorie abilitate e al Ticket Office del Genoa Store di via XII Ottobre 43r (orario continuato 10-19; chiuso domenica, oltre a lunedì mattina).

SUPER GREEN PASS: Viste le norme anti Sars-CoV-2 in vigore, sole le persone munite di “Super Green Pass” possono accedere allo stadio per gli eventi sportivi.

PREVENDITA – Da oggi fino a lunedì 14 (ore 19): Prelazioni per Abbonati Gradinata Nord 2019/20 per settore Gradinata Nord; da oggi vendita Libera per settori Distinti, Gradinata Sud, Tribuna, Settore Ospiti; da martedì 15 marzo (ore 10): Vendita Libera eventuali giacenze per settore Gradinata Nord

Una volta selezionato l’evento Genoa-Torino sul sito www.sport.ticketone.it, nell’ambito delle prelazioni riservate agli abbonati di Gradinata Nord 2019/20, occorre inserire nel codice promozionale (simbolo lucchetto) il numero di tessera DNA associato alla stessa (inizia con 022) anche se questa risulti scaduta e non sia stata rinnovata.

In fase di pagamento è possibile beneficiare dell’eventuale voucher di rimborso richiesto per le partite non usufruite nella stagione 2019/20.

I biglietti del settore ospiti saranno in vendita sul sito www.sport.ticketone.it e nelle ricevitorie abilitate al prezzo di €15 intero (€5 under 16) più diritti di prevendita.

PREZZI: Tariffa Intera (*Ridotta Under 16) Tribuna Superba: € 80 Tribuna Inferiore: € 39 (*20) Distinti: € 18 (*9) Gradinata Nord: € 9Gradinata Sud: € 5

Promo Under 14 Gradinata Sud al Ticket Office del Genoa Store Per ogni titolo di accesso acquistato un biglietto Under 14 omaggio nella Sud.UNDER 16 nati dopo il 18/03/2006

I bambini di qualsiasi età devono essere muniti di biglietto di accesso.

Il giorno della partita le biglietterie dello stadio rimarranno chiuse.