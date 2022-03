Genoa, Masiello un doppio incrocio con il destino

di Redazione

Potrebbe tornare in campo contro il maestro Gasperini, poi potrebbe prendere il posto di Criscito, altro pupillo del tecnico, sull'aereo verso il Canada

E se fosse l'ora di Andrea Masiello? Fuori ormai da tempo per problemi muscolari, il trentaseienne toscano potrebbe tornare in lizz per una maglia per la gara di domenica con l'Atalanta.

Strano incrocio, e anche doppio. Da un lato la prospettiva di affrontare Gian Piero Gasperini, il suo maestro nella Primavera della Juventus. Dall'altra, a star sentire le voci, quella di partire presto per Toronto, prendendo il posto sull'aereo di un altro pupillo del tecnico, un compagno di squadra di Masiello fin dai tempi delle giovanili bianconeri. Mimmo Criscito, che ha declinato l'offerta preferendo restare qui a lottare, fino alla fine.