Genoa, Hefti : "L'Atalanta ha uno stile vincente, ma la stiamo studiando"

di Redazione

Lo svizzero ha segnato ai nerazzurrri in Champions League, con lo Young Boys. "La salvezza? Ci crediamo, c'è una sola strada da percorrere e cerchiamo di farlo"

Silvan Hefti all'Atalanta ha già segnato. E addirittura in Champions League, quando vestiva la maglia dello Young Boys. Ecco le sue parole in vista della partita di doemnica (ore 18) "Li ho affrontati due volte e in questa settimana abbiamo visto molti video dell'Atalanta. Sono rimasto molto colpito dal modo di giocare nerazzurro, non propriamente italiano. E' uno stile di calcio vincente, non sarà facile ma il nostro obiettivo è prepararci bene e penso che dobbiamo sfruttare le nostre occasioni e giocare al meglio".

Lo svizzero conferma che la squadra, la società rossoblù, ci credono ancora. "Sappiamo tutti della nostra situazione e sappiamo che c'è solo una strada da percorrere. Non ci sono alternative. Daremo tutto, crediamo nella squadra, abbiamo giocato buone gare. Con l'Empoli siamo andati vicini alla vittoria ma il gruppo è vivo".