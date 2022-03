Genoa, seduta mattutina al Signorini: migliorano Ekuban e Piccoli

di Marco Innocenti

Anche Masiello potrebbe tornare a disposizione per la gara contro l'Atalanta

Prosegue il programma di avvicinamento del Genoa alla difficilissima gara di domenica contro l'Atalanta. Buone notizie per mister Blessin arrivano dall'infermeria del Signorini: Ekuban e Piccoli stanno facendo passi avanti sulla via del recupero e oggi hanno svolto allenamento in palestra. Ancora tutte da verificare però le loro condizioni fisiche, che saranno monitorato giorno per giorno in vista di un possibile rientro, magari anche solo in panchina, per la gara di Bergamo.

Sotto la lente anche le condizioni fisiche di Masiello. Il difensore potrebbe essere abile e arruolabile per l'Atalanta ma tutto è ancora da verificare. La squadra intanto nella giornata di oggi ha svolto una seduta tecnico-atletica prima di concludere l'allenamento con una partitella.