777 Partners acquista lo Standard Liegi. Il Genoa: "Benvenuti in famiglia"

di Marco Innocenti

Il fondo proprietario del Grifone e, da febbraio, anche del Vasco da Gama acquisirà il 100% delle azioni del club belga

La famiglia 777 Partners si allarga ancora: dopo il Genoa e il Vasco da Gama, il fondo americano acquisisce anche la proprietà dello Standard Liegi, storico club belga che vanta 10 campionati vinti, oltre a 13 coppe nazionali. A dare l'annuncio ufficiale è stato lo stesso club, che in un comunicato ha specificato che "il presidente Bruno Venanzi ha raggiunto un accordo con la società americana di investimento alternativo 777 Partners che acquisterà il 100% delle sue azioni del club e diventerà così il nuovo proprietario dello Standard de Liège. L'accordo è stato firmato da entrambe le parti e la conclusione dell'affare seguirà normalmente nel giro di poche settimane secondo la consueta procedura di chiusura".



"777 Partners è lieto di raccogliere questa nuova sfida - si legge nel comunicato - per aiutare il nostro club a continuare il suo sviluppo e riconquistare il suo antico splendore. La società americana di investimento alternativo è stata particolarmente attratta da alcune caratteristiche essenziali del nostro club: uno storico club di tradizione belga ed europeo, dotato di uno straordinario fervore popolare e dotato di uno dei più bei palinsesti nazionali, un club di formazione leader con un'ottima reputazione nello sviluppo di giovani talenti per renderli giocatori professionisti di qualità che esercitano la loro passione ai massimi livelli, un marchio nazionale e internazionale molto forte con un grande potenziale".

A dare il benvenuto allo Standard, anche il profilo twitter ufficiale del Grifone con un semplice (ma efficace) "Benvenuto nella famiglia 777".