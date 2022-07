Genoa, giornata di riposo per i giocatori che si divertono facendo rafting

di Redazione

Tre ore di adrenalina e risate, il modo più bello per fare gruppo come è successo anche ieri con la gita nei boschi con le bici elettriche

Da Bah Haring

Giornata di relax per giocatori e staff del Genoa impegnati nel ritiro in Austria. Questa mattina molti di loro si sono divertiti nelle rapide del fiume Großache. Tre ore di adrenalina e risate, il modo più bello per fare gruppo come è successo anche ieri con la gita nei boschi con le bici elettriche.

Domani si riprende con un doppio allenamento: uno al mattino e uno al pomeriggio. Mercoledì l'amichevole contro la Lazio di Sarri.