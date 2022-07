Genoa, Zangrillo in ritiro: "Sono tranquillo, faremo bene"

di Redazione

Dal nostro inviato

a Bad Haring

E’ piombato in ritiro intorno alla mezzanotte di ieri quanto tutto l’entourage dormiva,ma questa mattina era il primo a far colazione con il figlio che, durante il viaggio per l’Austria, guidava mentre papa’ seguiva la partita sul tablet.

Soddisfatto del primo tempo giocato dal Genoa e del clima che si respira in ritiro. Ha parlato con Blessin e ha visto tanti ragazzi giovani ad abbassare la nostra media nella rosa .

Gli chiediamo dello staff sanitario che sta diventando un piccolo orgoglio per il Grifone. Guidato dal Dott: Corsini e con quasi 60 persone tra medici fisioterapisti atletizzatori,psicologi e nutrizionisti: insomma uno staff da Champions.

Lo sollecitiamo sul mercato dicendo che Sansone e’ dietro l’angolo ma non ci casca e ci risponde che ha sentito parlare di Benzema...

Ci conferma di aver condiviso l’arrivo del nuovo direttore sportivo Marco Ottolini con contemporaneo passaggio di Spors ad atro ruolo nella galassia dei 777

E la sua forte determinazione a riportare in un solo anno anno il Gemoa nella categoria che gli compete per diritto storico.

E poi l’emozione per il primo ritiro non solo da tifoso ma anche soprattutto da presidente rossoblu’.

"Sono tranquillo - ha detto - abbiamo perso con il Maiorca ma ci sta, anche se capisco che i tifosi vogliano subito vedere i gol. Di mercato non parlo, non è di mia competenza ma stiamo lavorando per una allestire una squadra forte"