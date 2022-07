Genoa, in Austria l'abbraccio di 500 tifosi nonostante i 600 km di distanza

di Redazione

Un viaggio di sei ore non ha fermato la passione di centinaia di sostenitori rossoblù

Seicento chilometri separano Genova da Schwaz, in Austria. Un viaggio di sei ore che non ha fermato cinquecento tifosi del Genoa presenti alla Silberstadt Arena per assistere all'amichevole con il Mallorca.

L'ennesima dimostrazione della grande passione che hanno i tifosi rossoblù per la loro squadra. Nonostante la retrocessione In B sono stati già venduti più di 13.000 abbonamenti e la lunga trasferta di oggi per una gara sostanzialmente inutile certificano che la gente genoana ha superato lo choc della retocessione.