Genoa, Blessin a Telenord: "Nel primo tempo col Maiorca ho visto quello che chiedo in allenamento"

di Edoardo Cozza

Il tecnico subito dopo la gara giocata in Austria contro gli spagnoli: "Determinazione e intensità, la squadra deve capire e supportare le potenzialità di Coda"

Il Genoa è uscito sconfitto per 1-0 dall'amichevole giocata a Schwaz, in Austria, contro il Maiorca (Liga spagnola) davanti a circa 500 tifosi. Ai microfoni di Telenord, il tecnico rossoblù Blessin ha commentato: "Nel primo tempo ho visto quello che volevo vedere: ciò che chiedo in allenamento, le indicazioni che do ai ragazzi per l'intensità, la determinazione, il pressing a tutto campo. Nella ripresa abbiamo cambiato tanto e abbiamo perso brillantezza. Serve giocare più in profondità e soprattutto Coda è al centro del gioco: i compagni devono essere bravi a stargli vicino e capirne le potenzialità"

Serviranno altri interventi sul mercato, ma l'allenatore è chiaro: "Prima mi concentro su ciò che ho, lavoro con questa rosa e valuto il materiale al meglio prima di chiedere nuovi innesti".

Il modulo prescelto è stato il 4-2-2-2: "Ma valuto anche altre strade - dice Blessin -. Per ora, però, ho solo 4 difensori centrali, dunque poi studieremo altre soluzioni".

L'ultimo arrivato Yalcin non è stato della partita: "Forse giocherà un po' mercoledì contro la Lazio".