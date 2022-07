Genoa, Yalcin e Coda la coppia che può far sognare i tifosi

di Redazione

La firma sul suo nuovo contratto e poi subito in campo con i nuovi compagni. Guven Yalcin è arrivato al Genoa con tanta voglia di fare bene e di contribuire a riportare subito la squadra in Serie A. Giovane ma con una buona esperienza internazionale il giocatore turco è reduce da un'ottima stagione con la maglia del Besiktas con la quale ha segnato 6 reti in campionato e vinto la Supercoppa di Turchia. Vanta 3 presenze in nazionale maggiore.

Cresciuto nelle giovanili del Bayer Leverkusen, è stato ceduto al Besiktas nel Luglio del 2018, dove ha collezionato 68 presenze, tra Süper Lig, Coppa nazionale e Europa League. Era un pallino del ds Corvino che lo portò al Lecce dove nel 2021 ha collezionato 10 presenze prima di far ritorno in Turchia.

Può giocare in un attacco a a tre ma anche in coppia con un centravanti come giostrare qualche metro più indietro. Toccherà a Blessin trovargli la sistemazione in campo che più lo esalti ma che coprattutto sia funzionale a bomber Coda. Una coppia che, sulla carta, può garantire un certo numero di reti. Quelle che serviranno per tornare subito in A.

(Foto Genoa Cfc)