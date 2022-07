Genoa, Güven Yalçin è rossoblu: ha già raggiunto la squadra nel ritiro di Bad Haring

di Marco Innocenti

Arriva dopo l'esperienza con Besiktas, chiusa con 6 reti in 30 presenze e con la vittoria della Supercoppa di Turchia

Güven Yalçin è ufficialmente un nuovo giocatore del Genoa. L'attaccante turco, nato a Dusseldorf in Germania nel 1999, arriva a Genova dopo l'esperienza al Besiktas, conclusa con la vittoria della Supercoppa nazionale e con 6 reti in 30 presenze totali. Il giocatore, con la firma del contratto, si è già messo a disposizione di mister Blessin, dopo essersi aggregato al resto della squadra nel ritiro di Bad Haring in Austria.