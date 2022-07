Genoa, Hefti a Telenord: "Mai avuto dubbi se restare oppure no, vogliamo far felici i tifosi"

di Redazione

"Con Blessin ci stiamo preparando per fare una grande stagione, per vincere ogni partita "

Dal nostro inviato

A Bad Haring

Silvan Hefti è intervenuto ieri sera a "We are Genoa" su Telenord. Dal ritiro austriaco il giocatore svizzero ha spiegato anche i motivi per cui ha scelto di restare in rossoblù.

"Ho accettato di scendere in B perché so che l’anno scorso abbiamo fatto di tutto per rimanere in Serie A - le sue parole - mi piace la città, i tifosi e anche il cibo. Ci stiamo preparando per fare una grande stagione, per vincere ogni partita. Per Blessin è importante che ogni giocatore capisca ciò che lui vuole e stiamo lavorando proprio in questo senso. Voglio dare tutto per i tifosi e ripagarli di tanto affetto"