Genoa, Ottolini è il nuovo direttore sportivo: "Progetto affascinante"

La notizia era nell’aria da un paio di settimane. Marco Ottolini sarebbe arrivato come direttore sportivo del Genoa,ma dietro Spors che invece un po’ a sorpresa lascera’ la squadra rossoblu per essere promosso ad un nuovo compito direttivo di supervisione della galassia dei 777.

I due gia’ si conoscevano quando Spors era direttore del Vitesse.

Nella sua ultima esperienza ha ricoperto il ruolo di Loan Players Manager per Juventus FC, società per cui si occupava anche dei rapporti con i club esteri. In precedenza ha lavorato nel Dipartimento di Scouting Internazionale per RSC Anderlecht in Belgio.

"Sono veramente entusiasta all’idea di entrare a far parte del Club più antico d’Italia e di un progetto come quello di 777 Partners. Lavorando in sinergia con Spors e con tutto il team del Grifone vogliamo costruire un Genoa di successo nell’immediato presente e nel futuro”.