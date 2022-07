Genoa, chi è Marco Ottolini il nuovo direttore sportivo rossoblù

di Redazione

Un passato da calciatore nel Brescia e poi grande scopritore di talenti anche per Anderlecht e Juventus

Marco Ottolini è quindi il nuovo direttore sportivo del Genoa. Ma chi è e che esperienze ha fatto il dirigente rossoblù?

Ottolini vanta un breve passato da calciatore nelle giovanili del Brescia con qualche apparizione in prima squadra.Dal 2002 al 2015 ha lavorato come intermediario di mercato per poi passare all’Anderlecht come capo area scouting.

Ottolini nel 2018 è passato alla Juventus nell'area scouting internazionale, e poi come responsabile del progetto “Club 15” prendendo il posto di Claudio Chiellini, fratello di Giorgio, oggi ds del Pisa.

Ma cosa è Club 15? Una sorta di associazione "governata" dal club bianonero che riunisce alcune società estere tra le quali WSG Swarowski Tirol, Mirandés, AEK Atene, Utrecht, Alavés, St.Gallen,e Aberdeen e il Vitesse, il club dove lavorava Johannes Spors. Ed è proprio in quell'occasione che Spors e Ottolini si sono conosciuti e apprezzati a vicenda. Ora è pronto per affrontare la sua nuova avventura in rossoblù.