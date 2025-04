Genoa a Moena per il terzo anno. Blazquez: “Località bellissima, cresceremo ancora. Con Vieira parliamo di futuro"

Per il terzo anno consecutivo il Genoa svolgerà il pre campionato a Moena in Val di Fassa. Presentazione importante anche per le parole di Blazquez. Il ceo ha rispedito che con Vieira stanno lavorando insieme per il futuro. Intanto Il club rossoblu e l’Azienda trentina per il Turismo della Val di Fassa consolidano la partnership. Il Genoa sarà a Soraga anche in questo anno.

Flavio Ricciardella direttore generale del Genoa ha così commentato: “In questa pre season puntiamo ad elevare il livello di standard in ogni settore di attività portando ulteriore valore al bilancio della nostra presenza in Val di Fassa con il desiderio di rinnovare gli accordi per il futuro”.

Il ceo rossoblu Blazquez ha aggiunto: “Posto bellissimo che in questi anni ci ha dato una spinta. Sono state stagioni importanti e vogliamo crescere ancora. Vogliamo migliorarci, Vieira sta facendo bene ed è sotto contratto. Siamo contenti, siamo sempre con Patrick. il decimo posto sarebbe un buon risultato.

Il direttore Apt Nicolò Weiss ha snocciolato dati: “In generale 20.000 liguri vengono in Valle. Il Genoa ha tanti tifosi che seguono il club e questo lo vediamo con crescita del 10 per cento e non è poco”. Durante il ritiro è stato confermato che saranno tre le amichevoli a Moena e ci saranno i camp.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.