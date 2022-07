Genoa, l'amichevole con la Lazio sarà a porte chiuse

di Edoardo Cozza

La partita in programma a Grassau, in Germania, mercoledì pomeriggio. Telenord la trasmetterà giovedì sera alle 20.30

Cambio di programma per l'amichevole tra Lazio e Genoa, in programma mercoledì alle 18 a Grassau, in Germania. La partita si svolgerà a porte chiuse, come annunciato dalla società biancoceleste con un comunicato ufficiale.

Telenord trasmetterà la partita giovedì sera a partire dalle 20.30