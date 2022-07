Genoa, tanti auguri a Claudio Onofri: il capitano rossoblu compie 70 anni

di Marco Innocenti

Da anni è uno degli opinionisti più apprezzati di Telenord: gli auguri anche dal club del Grifone

E' una di quelle bandiere che restano nel cuore dei loro tifosi ma che, per la serietà e la sincerità, riescono incredibilmente a far breccia anche nei cuori dei tifosi avversari. Claudio Onofri è questo e molto altro. Dopo aver vestito la maglia del Genoa, dopo aver scoperto e lanciato campioni e campioncini nel nostro calcio (uno su tutti, Mimmo Criscito!), ha scelto di dedicarsi prima alla carriera di allenatore e poi a quella di commentatore televisivo. Da anni ormai è uno dei volti più apprezzati della squadra di Telenord, rispondendo sempre con gentilezza e competenza alle domande dei nostri tifosi e raccogliendo apprezzamenti tanto in campo rossoblu quanto in quello blucerchiato.

Oggi, 24 luglio, compie 70 anni e anche noi vogliamo fargli i nostri migliori auguri, come glieli ha fatti anche il Genoa, con un post social corredato da una foto che lo vede in campo, con la maglia rossoblu e la fascia di capitano.