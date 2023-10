Genoa, Gilardino: "C'è rammarico, ma abbiamo dimostrato di voler giocare sempre per vincere"

Il Genoa si fa male da solo e butta via quanto di buono fatto per tutta la partita: sul campo dell'Udinese finisce 2 a 2 con lo sfortunato autogol di Matturro nel recupero che salva i padroni di casa. Così mister Alberto Gilardino dopo la gara: "Devo fare i complimenti ai miei ragazzi, era una partita dal quoziente di difficoltà molto alto, sapevamo che venivamo a incontrare una squadra in difficoltà ma molto fisica e di gamba. Era una partita importante per entrambe le squadre. Abbiamo tenuto il campo e battagliato su ogni pallone. Il rammarico è di non averla chiusa e ovviamente dell'autogol nel finale, un po' ingenuo."





Su Gudmundsson: "Non solo lui, da parte di tutta la squadra c'è stato un grande apporto sia nella fiducia sia nella consapevolezza e nella costanza. Abbiamo dimostrato di esserci dopo aver giocato solo tre giorni fa. Le energie non erano al 100% ma abbiamo dimostrato di essere in partita e creare situazioni. La squadra sta bene ed è vogliosa di giocarsela sempre, sia in casa sia fuori e di fare risultato."





Su Malinovskyi: "Puo' lavorare in quel ruolo di centrocampista centrale ma anche più avanti, seconda punta o trequarti. Ha fatto molto bene, ci da qualità e forza sulle gambe, con grande visione di gioco. Sono contento"





Ancora Gilardino: "C'è grande disponibilità da parte di tutti i ragazzi e c'è sempre stata, anche da parte di chi entra dopo. C'è rammarico di non aver chiuso la gara perché c'era la possibilità di azzannare l'avversario, l'ultimo gol è arrivato per un'ingenuità."