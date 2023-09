Genoa, Gilardino: "A Udine con l'energia positiva della vittoria con la Roma"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"L'euforia è quello che ci dobbiamo portare dentro sempre, dopo le vittoria come quelle dell'altra sera con la Roma. E' un'energia positiva che dobbiamo avere e portarci a Udine. E' normale che, visto che giochiamo dopo due giorni, abbiamo la necessità di un recupero veloce di energie mentali e fisiche. Sappiamo che l'Udinese è una squadra che sta affrontando un momento di difficoltà ma non rispecchia la posizione in classifica per le caratteriste tecniche, fisiche, per la bravura dell'allenatore e per la storia che ha in Serie A. Siamo coscienti di questa cosa ma sappiamo anche di andare ad affrontare la partita in modo feroce dal primo all'ultimo minuto".

Lo ha detto l'allenatore del Genoa, Alberto Gilardino, alla vigilia della trasferta di Udine.

Il tecnico del Genoa ha confermato che Badelj, Strootman ed Ekuban saranno sottoposti ad accertamenti mentre Sabelli è da valutare.